Для ликвидации возгорания задействовали 36 человек и 8 единиц техники МЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Горящий ангар на дороге на Металлострой потушили спустя два часа. Днем 10 июля в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Инцидент начался в ангаре, расположенном на дороге в Металлострой, дом 5. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:48. Огонь быстро охватил всю площадь здания, размеры которого составляют 12 на 50 метров.

- В 14:12 ранг пожара был повышен до 1Бис. Это потребовало привлечения дополнительных сил и техники. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, к 14:55 пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано. Ранг был снижен до №1, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 15:34 стало известно, что пожар полностью потушен. Для ликвидации возгорания были задействованы 36 человек и 8 единиц техники МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.