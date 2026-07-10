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НовостиОбщество10 июля 2026 15:42

В Мурманске собрали деньги для океанариума, в котором 4 месяца сотрудникам не платили зарплату

Мурманский океанариум закрыл долги по зарплате благодаря пожертвованиям
Анна ГРЕНЬ
Общими усилиями северян было собрано 2,5 миллиона рублей.

Общими усилиями северян было собрано 2,5 миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года сотрудники Мурманского океанариума обратились в прокуратуру из-за задержек зарплаты. Людям не выплачивали деньги несколько месяцев. Общая сумма долга перед работниками составила более 1,8 миллиона рублей. Оказалось, океанариум не может себя содержать, поскольку нет финансовой поддержки от учредителя, а также нет возможности проводить зрелищные мероприятия из-за отсутствия необходимой лицензии, пишет b-port.com.

Чтобы помочь работникам, был объявлен благотворительный сбор. Общими усилиями было собрано 2,5 миллиона рублей. Удалось закрыть долг по зарплате сотрудникам за четыре месяца с февраля по май.

- Как сообщили сотрудники океанариума, основную часть средств удалось собрать при участии депутатов и членов правительства. Сбор остается открытым, - сообщает информационное агентство.

Кроме того, теперь по суду ООО «Арктиксервис - Мурманский океанариум» должно выплатить работникам компенсацию морального вреда – по 10 тысяч рублей каждому.