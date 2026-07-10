В Мурманске собрали деньги для океанариума, в котором 4 месяца сотрудникам не платили зарплату

Общими усилиями северян было собрано 2,5 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года сотрудники Мурманского океанариума обратились в прокуратуру из-за задержек зарплаты. Людям не выплачивали деньги несколько месяцев. Общая сумма долга перед работниками составила более 1,8 миллиона рублей. Оказалось, океанариум не может себя содержать, поскольку нет финансовой поддержки от учредителя, а также нет возможности проводить зрелищные мероприятия из-за отсутствия необходимой лицензии, пишет b-port.com.

Чтобы помочь работникам, был объявлен благотворительный сбор. Общими усилиями было собрано 2,5 миллиона рублей. Удалось закрыть долг по зарплате сотрудникам за четыре месяца с февраля по май.

- Как сообщили сотрудники океанариума, основную часть средств удалось собрать при участии депутатов и членов правительства. Сбор остается открытым, - сообщает информационное агентство.

Кроме того, теперь по суду ООО «Арктиксервис - Мурманский океанариум» должно выплатить работникам компенсацию морального вреда – по 10 тысяч рублей каждому.