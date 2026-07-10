Ида Галич вышла замуж во второй раз

Ила Галич показала фото со свадьбы. Фото: соцсети Иды Галич

Телеведущая и блогер Ида Галич сообщила, что официально стала женой предпринимателя Олега Ледвича. Об этом сообщает 78.ru. В своих соцсетях звезда опубликовала первые фотографии со свадьбы.

На снимках 36-летняя знаменитость позирует в белом свадебном платье вместе с супругом. В подписи к публикации Галич призналась, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливой.

- Я самая счастливая на свете. Вчера получила официальный документ, что Олег Ледвич не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж, - написала телеведущая.

Свадьба прошла на Кавказе. Ранее звезда рассказала, что планирует пригласить 180 гостей и организовать для них отдельный борт.

Для Иды Галич этот брак стал вторым. С Олегом Ледвичем она обручилась в январе 2025 года. У пары уже есть общая дочь Лия, которой в конце июля исполнится один год.

Олег Ледвич занимается предпринимательской деятельностью и руководит компаниями, работающими в сферах промышленного оборудования, логистики и фармацевтики.

Поклонники поздравили молодоженов с важным событием, пожелав семье счастья и благополучия. Сама Ида пока не раскрыла подробностей торжества, ограничившись публикацией первых свадебных кадров.