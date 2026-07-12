МЧС Ленобласти: Вечером 12 июля в регионе вновь ожидаются грозы, ливни и ветер

В регионе возможно повторение катаклизма. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 12 июля МЧС Ленинградской области сделали экстренное предупреждение: в ближайшие часы в регионе вновь ожидаются плохие погодные условия. Напомним, накануне Петербург и область накрыл самый сильный ураган за это лето, последствия которого службы разгребают до сих пор. Утром ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Петербурге осадков и сильного ветра не ожидается, но ближе к вечеру, согласно сообщению МЧС, прогноз в Ленобласти стал таким:

«Согласно предупреждению 17/07 ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие часы местами, преимущественно по востоку Ленинградской области, ожидаются грозы, ливни, град, с кратковременным усилением ветра до 15 метров в секунду».

Отмечается, что такая ситуация сохранится до конца дня.

Ранее «КП-Петербург» писала о последствиях урагана в Северной столице и области. Несколько десятков машин разбито, погибли вековые деревья, 20 тысяч жителей области остаются без электричества, двое погибли в Финском заливе.