Пассажирский теплоход «Чайка» врезался в опору Троицкого моста

На борту в этот момент были пассажиры. Фото: СЗТП

Пассажирский теплоход «Чайка» врезался в пролет Троицкого моста. В этот момент на судне были пассажиры. Все произошло около 4 часов дня в воскресенье, 12 июля. Капитан не судна не справился с управлением, и задел верхней палубой опору моста, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

- Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Пассажиры благополучно высажены на берег, а теплоход отшвартован к месту постоянной стоянки, - уточнили в официальном канале СЗТП.

На данный момент Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия и проводит проверку исполнения законодательства о безопасности.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что две женщины на сапах не смогли доплыть до берега Финского залива из-за урагана и погибли в воде. Спасатели нашли оба тела, жилетов на них не было.