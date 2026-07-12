Подружке девочки «с маской Бэтмена» сделали финальную операцию в Петербурге

Деми (слева, с мамой) первый раз приехала на лечение в Петербург в прошлом году. Луна (справа) прилетает уже третий раз. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Подружке Луны Феннер - девочки «с маской Бэтмена» из США - сделали финальную операцию в Петербурге. Деми Нгуен, которая тоже родилась с гигантской черной родинкой на лице, приехала в Северную столицу из Америки следом за Луной, когда та впечатлила весь мир результатом своего лечения здесь. С самого детства подружки по несчастью пытаются избавиться от этой треклятой родинки, но только петербургские врачи смогли их максимально приблизить к мечте.

Подружки по несчастью вместе с самого детства - они вместе избавлялись от родинки еще в Краснодаре. Фото: соцсети семьи Луны

Деми, как и Луне, установили под кожу специальные баллончики-расширители, которые, надувшись, растянули кожу, необходимую для пластической операции – полученные излишки нужны для перекрытия проблемных участков с рубцами и родинкой. Деми прооперировали 9 июля, эта операция должна стать для нее завершающей. Обновленное лицо девочки покажут только через две недели, но мама малышки уже поделилась своими эмоциями.

- Никогда не думала, что этот день придет. И теперь, когда он наконец-то пришел, мы чувствуем, что можем снова дышать! Мое сердце навсегда будет благодарно.

Луну прооперируют 22 июля. Все лечение девочки проходят вместе и поддерживают друг друга.