Смольный: Петербург сократил количество перекрытий и ограничений для уличных забегов

Город сократил количество перекрытий и ограничений для уличных забегов. Фото: https://t.me/Piotrovsky

В Смольном подвели итоги летнего спортивного сезона и заявили об оптимизации графика массовых мероприятий. Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) вице-губернатор Борис Пиотровский, город сократил количество перекрытий и ограничений для уличных забегов, сохранив при этом ключевые старты.

- Мы отменили веломероприятия в центре города. Исторические мероприятия в центре остались. Из больших спортивных мероприятий осталось одно – «Белые ночи», которое проходит в субботу вечером. Это значимо, мы смогли оптимизировать, - рассказал Пиотровский.

По его словам, все остальные забеги теперь проводятся рано утром в воскресенье, что позволило снизить нагрузку на дорожную сеть. Кроме того, город кратно улучшил информирование горожан о грядущих стартах - и, как отметил вице-губернатор, сейчас поступает заметно меньше жалоб на неудобства.

Отдельно Пиотровский остановился на вопросе перекрытия ЗСД.

- Мы нашли способ перекрывать ЗСД, чтобы минимизировать неудобства, - сообщил вице-губернатор, однако какие именно схемы будут применяться в будущем, он не уточнил.

В эфире Пиотровский также поделился личным опытом участия в триатлоне «Медный всадник», который проходил в жаркую погоду.

- Было жарко, но это лучше, чем холодно. За три часа с хвостиком преодолел 90 км - команду не подвел, но я хотел бы лучшего результата, - признался Пиотровский.