Мужчина выстрелил из ружья во время ночной ссоры с женой в Ленобласти

Дома у мужчины оказался приличный оружейный арсенал.

В Ленобласти задержали мужчину, выстрелившего из ружья в своем частном доме. Инцидент произошел в деревне Аннолово в Тосненском районе 9 июля около полуночи. 68-летняя женщина обратилась в дежурную часть полиции и сообщила, что ее 52-летний зять стрелял из охотничьего ружья в ходе конфликта.

Прибывшие полицейские задержали мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что поругался с женой, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В доме и на участке нашли и изъяли оружие и боеприпасы, включая 2 минометные мины, 5 взрывателей времен Великой Отечественной войны и пистолет Макарова. Также обнаружены патроны и фрагменты оружия. Эксперты установили, что часть изъятого пригодна для стрельбы.

Мужчина заявил, что нашел все это в лесу. Возбуждено уголовное дело.