Специалистам удалось спасти около 170 голов крупного рогатого скота. Фото: https://max.ru/id4706031103_gos

Около 170 коров спасли на горящей ферме под Гатчиной в ночь на 13 июля. Пожар произошел в деревне Тарасино Гатчинского округа около полуночи. В огне оказался не только одноэтажный коровник, но и двухэтажный дом с мансардой, трактор, а также выгорела стена одноэтажного гаража. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас».

- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники 105-й пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспаса, которые и занимались тушением пожара, - отметили в пресс-службе ведомства.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти около 170 голов крупного рогатого скота. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, ранее 90 приусадебных участков и три частные дачи оказались под водой в Ленобласти. Подтопление произошло из-за сильных осадков и закупорки дренажной системы садоводства.