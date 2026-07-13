Сестра пропавшего в Кузбассе Героя России раскрыла детали поисков

Поиски длятся уже три месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе уже три месяца продолжаются поиски Героя России Алексея Асылханова, который пропал в Юрге в начале апреля. На сегодняшний день его местонахождение остается загадкой, а следствие не дало никаких результатов. Об этом сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на сестру пропавшего Ренату Асылханову. В беседе с журналистами она сообщила, что ситуация с поисками не сдвинулась с мертвой точки. Собеседница издания поделилась тревожной новостью о том, что никакой информации о произошедшем так и не появилось.

- Все так же полная тишина. Ни одного намека на то, что могло произойти. Странно тут все. Мы все так же надеемся на то, что живой, – приводит слова Ренаты издание.

Кроме того, она отметила, что супруга брата перестала выходить на связь с родственниками. Рената Асылханова напомнила, что девушка находится в положении, и роды ожидаются в конце лета или начале осени.