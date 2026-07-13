Бухгалтер силового ведомства в Кузбассе украла 2,7 миллиона

Бухгалтера приговорили за воровство. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский районный суд Новокузнецка (Кемеровская область) вынес приговор бывшей сотруднице бухгалтерии одного из правоохранительных органов. Как сообщает издание VSE42.ru, ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

- Как установили в ходе следствия, главный бухгалтер подразделения вовлек в преступную схему двух коллег, включая подсудимую. Злоумышленники составляли подложные заявки и реестры для начисления зарплаты и денежного довольствия сотрудникам, после чего похищали эти средства, - отмечает издание.

Областная Прокуратура сообщает, что противоправная деятельность продолжалась более пяти лет. За это время участники группы сумели похитить свыше 2,7 миллиона рублей.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину и пошла на досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом этого ей назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Уголовные дела в отношении остальных фигурантов были выделены в отдельное производство.