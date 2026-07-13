В Карелии арестовали членов ОПГ, обвиняемых в похищении людей из-за наркотиков

Суд отправил всех пятерых в СИЗО. Фото: https://max.ru/sledcom_press

В Карелии расследуют уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, которых обвиняют в похищении человека. Как сообщили в пресс-службе СКР, мужчины действовали группой лиц по предварительному сговору и использовали оружие.

- Обвиняемые оказались членами организованной преступной группы, действовавшей в интересах интернет-магазина с наркотиками, - рассказали в пресс-службе ведомства. В задачи группы входили похищения людей, избиения, причинение вреда здоровью и насилие в отношении участников группы и посторонних лиц.

Весной 2026 года члены ОПГ похитили 31-летнего мужчину в Петрозаводске. На улице его избили, угрожали, увезли в другое место, а затем незаконно проникли в дом и похитили его. Мужчину продолжили также избивать в одном из районов города.

Сотрудники УФСБ России по Республике Карелия выявили деятельность группы. Суд отправил всех пятерых в СИЗО. В настоящий момент, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных.