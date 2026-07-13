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НовостиОбщество13 июля 2026 12:19

Врач рассказала, как защитить детей от летних опасностей

Педиатр Андриянова: Дети перегреваются на солнце быстрее взрослых
Регина МАРИНЕЦ
Врач советует регулярно предлагать детям воду, даже если они не жалуются на жажду.

Врач советует регулярно предлагать детям воду, даже если они не жалуются на жажду.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето - время прогулок, поездок на дачу и отдыха у воды. Но именно в этот период дети чаще получают травмы, перегреваются, страдают от укусов насекомых. Большинство проблем можно предотвратить, если знать простые правила. Врач-педиатр Ольга Андриянова рассказала Piter.TV о главных рисках и способах защиты.

- Дети перегреваются быстрее взрослых, поэтому гулять и играть лучше до 11 утра и после 16 часов. В жару ребенок должен носить головной убор и легкую светлую одежду, - объяснила Андриянова.

Врач советует регулярно предлагать детям воду, даже если они не жалуются на жажду. Для открытых участков кожи использовать крем с SPF 50+, нанося его за 15-20 минут до выхода и обновляя каждые два часа и после купания. Детям до года нельзя находиться под прямыми солнечными лучами.

Даже если ребенок умеет плавать, он должен быть под постоянным присмотром взрослого на расстоянии вытянутой руки. Опасность представляют не только реки и озера, но и надувные бассейны, бочки и другие емкости с водой.