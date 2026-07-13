Юрист объяснил, в каком случае пассажир может вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

Если пассажира не посадили в самолет из-за нехватки мест, он в праве потребовать возврата денег за билет. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпании должны вернуть деньги за невозвратные билеты, если пассажир перед поездкой заболел и не смог полететь. Как пояснил юрист Александр Манько, для этого перевозчику нужно предоставить справку от врача с подтверждением наличия болезни или диагноза.

- Если вы или член вашей семьи, с которым вы летите, заболели, то авиабилет несомненно подлежит возврату, - рассказал в интервью «Абзацу» юрист Манько. - Главное - уведомить авиакомпанию о случившемся до окончания регистрации на рейс, а также предоставить справку от врача, где будет формулировка «перелет противопоказан».

И это не единственный случай, когда пассажиры может получить обратно деньги за билет, даже если он невозвратный. Например, в случае смерти близкого человека, также можно потребовать вернуть деньги. Для этого перевозчику необходимо будет предоставить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие ваше родство.

- Кроме того, изменения в расписании, отказ в полете из-за отсутствия свободных мест - тоже повод для запроса у авиакомпании возврата денег за купленный билет, - резюмировал Манько.