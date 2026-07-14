Количество телефонных мошенничеств в Петербурге снизилось на 37 процентов

Одной из наиболее распространенных и эффективных схем остаётся взлом сервиса «Госуслуги». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Петербурге зарегистрировали снижение случаев телефонного мошенничества на 37 процентов. Однако сумма похищенных средств по-прежнему значительна: за полгода злоумышленники украли у горожан более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Наиболее уязвимыми группами остаются дети и пенсионеры. Мошенники используют различные схемы обмана, представляясь сотрудниками полиции или банка, сообщая о попытках кражи денег со счета или оформления кредита, - рассказал начальник отдела Контрольно-методического управления ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Антон Горшков.

Одной из наиболее распространенных и эффективных схем остаётся взлом сервиса «Госуслуги». Злоумышленники выманивают у людей коды, номера СНИЛС и паспорта, чтобы ввести их в шоковое состояние.

Для борьбы с мошенничеством в Петербурге работает Единая информационная сервисная служба 122, которая консультирует граждан по вопросам мошенничества: что делать, куда обращаться и как реагировать на подозрительные звонки.