Активиста Кострова арестовали на 10 суток за пост в соцсетях пятилетней давности

Сам Костров вину не признал. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге суд арестовал кандидата в депутаты Законодательного собрания Ярослава Кострова. Ленинский районный суд назначил ему 10 суток административного ареста за публикацию в соцсетях пятилетней давности.

На странице Кострова с 22 тысячами подписчиков полиция обнаружила предвыборную листовку от 13 мая 2021 года со ссылками на запрещенные соцсети. После того, как их признали экстремистскими в 2022 году, владелец страницы должен был удалить все связанные материалы.

- Сам Костров вину не признал. Он заявил, что не является администратором страницы и не публиковал тот пост, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Несмотря на это, суд счел его виновным в публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Теперь он не сможет участвовать в грядущих выборах – его выдвигали в парламент Петербурга.