272 сироты получат квартиры в Ленобласти в 2026 году

В прошлом году квартиры получили 373 сироты. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ленинградской области 87 детей-сирот уже получили квартиры, а до конца года жилье выдадут еще 185 молодым людям. Всего в регионе планируют обеспечить квартирами 272 человека. На эти цели выделили почти 1 млрд рублей.

- Свое жилье дает человеку опору в жизни. В прошлом году квартиры получили 373 сироты, четверо – по жилищным сертификатам. Власти стараются покупать квартиры в новых домах, - отметил вице-губернатор Евгений Барановский.

С этого года преимущество получили сироты – участники СВО и те, кто защищал приграничные территории, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Квартиры выдают после совершеннолетия из специализированного фонда по договору найма. Для сирот старше 23 лет есть сертификат – его можно потратить на покупку жилья или погасить ипотеку. В списки будущих получателей детей включают еще до наступления совершеннолетия.