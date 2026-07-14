Штормовой ветер повалил около 200 деревьев в садах и парках Петербурга

В парке Красное Село рухнули ясени диаметром 72 и 64 сантиметра. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мощный шторм обрушился на Северную столицу в минувшие выходные. Непогода бушевала с субботнего вечера до воскресного утра. За два дня в городе выпало 42,5 миллиметра осадков – это четверть месячной нормы, а в некоторых районах и вовсе половина.

- Зеленые зоны пострадали серьезно. По предварительным данным, в парках и скверах Петербурга рухнули более 180 деревьев. Сейчас их убрали с дорожек, они не мешают движению пешеходов, - сообщили в пресс-службе Комблага Петербурга.

Больше всего пострадал Красносельский район – там упало 99 деревьев. В парке Красное Село рухнули ясени диаметром 72 и 64 сантиметра, липа толщиной в метр, несколько крупных кленов и береза с диаметром ствола 88 сантиметров.

В Петродворцовом районе обрушилась липа шириной 84 сантиметра в сквере на площади Аврова. В Кировском районе в парке Александрино упала ива толщиной 88 сантиметров. В Калининском районе крупное дерево сломалось на бульваре Непокоренных, еще две ивы рухнули в Муринском парке.

Сейчас специалисты обследуют территории. В парках, скверах и на бульварах работают 279 единиц техники и 921 дворник. На улицах задействованы 445 машин и 691 дорожный рабочий.