Дополнительные автобусы пустят из Петербурга в Ивангород ко Дню Ленобласти

Всего пустят по 16 автобусов в обоих направлениях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии празднования 99-летия Ленинградской области для гостей организуют дополнительный транспорт. Из Петербурга в Ивангород и обратно пустят автобусы по 16 рейсов в обоих направлениях.

- Из Ивангорода в Петербург автобусы будут отправляться каждый час с семи утра до восьми вечера, а также в 22:00 и 23:15. Обратно – с семи утра до десяти вечера, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ивангород находится в приграничной зоне, поэтому въезд в город возможен только при наличии оригинала паспорта гражданина РФ. Гостей просят заранее позаботиться о документах.

День Ленинградской области традиционно отмечают в первое воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 2 августа. К торжеству в Ивангороде обновляют фасады, тротуары, газоны и общественные пространства. В работах задействовано более 300 строителей.