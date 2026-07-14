Житель Петербурга продавал личные данные военных через интернет

Подсудимый опубликовал объявление о своих услугах в интернете. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю, который помогал незаконно собирать и продавать персональные данные. Мужчину признали виновным по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

- В январе 2025 года он вступил в сговор с неизвестным сообщником. Они решили зарабатывать на поиске личной информации о гражданах. В феврале мужчина разместил в интернете объявление об оказании информационных услуг за деньги, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На объявление откликнулся сотрудник ФСБ, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Заказчик попросил найти данные о конкретном человеке. Стоимость услуги составила 10 тысяч рублей. После перевода денег сообщники собрали информацию о военнослужащем: фамилию, адрес, паспортные данные, номер машины, телефоны, сведения о родственниках, месте работы и доходах. Все это оформили в электронный документ и отправили заказчику.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу 120 тысяч рублей.