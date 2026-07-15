Петербурженку, утопившую младенца-сына в тазу, отправили на принудительное лечение в психлечебницу

Следственные органы провели проверки, а также судебные экспертизы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районном суде Петербурга рассмотрели дело об убийстве малолетнего. Инцидент произошел в декабре 2025 года, когда 34-летняя женщина утопила своего новорожденного ребенка в квартире на улице Ушинского. Женщина окунула голову малыша в тазик с водой и держала, пока тот не перестал дергаться. Мальчик погиб. Было возбуждено уголовное дело.

Следственные органы провели проверки, а также судебные экспертизы. Так как мать избавилась от ребенка сразу после родов, подключили и психическую экспертизу. В результате, женщина оказалась ментально нездоровой.

- Суд принял решение освободить обвиняемую от уголовной ответственности и назначить ей принудительное лечение в психиатрической больнице общего типа, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Мать утопила младенца в тазу в квартире на севере Петербурга.