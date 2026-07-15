Мужчина погиб в сгоревшей однушке на Львовской улице утром 15 июля

Для ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 14 сотрудников МЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 15 июля в Петербурге на Львовской улице произошел пожар. В огне погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Возгорание возникло в однокомнатной квартире. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Пожарные прибыли на место и за 40 минут полностью потушили пламя.

- Для ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 14 сотрудников МЧС, - рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности происшествия уточняются. Власти и специалисты МЧС проводят проверки и выясняют причины возгорания.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчину и пятилетнего ребенка спасли с болот в Ленобласти.Они застряли на квадроцикле в болоте между Дятлицами и Гостилицами. Спасатели из дежурной смены поисково-спасательного отряда «Красная Горка» оперативно прибыли на место и оказали помощь пострадавшим.