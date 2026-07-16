15 эвакуировали из-за ночного пожара в парадной на Курляндской улице

Огонь вспыхнул на лестничной площадке парадной.

15 человек эвакуировали из горящей парадной в доме на Курляндской улице. Пожар произошел в ночь на 16 июля в Адмиралтейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Огонь вспыхнул на лестничной клетке первого этажа шестиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра в три часа ночи.

- Для ликвидации пожара были задействованы 14 сотрудников МЧС и три единицы техники. Возгорание было потушено в 04:01, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Из здания эвакуировали 15 человек. К счастью, никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что КГИОП оценил ущерб от пожара в театре Комиссаржевской. Локальный ремонт потребует пилястрам у сцены. По предварительным данным, исторический облик помещения пострадал незначительно.