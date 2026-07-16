Более 9 млн человек обслужили в Пулково с начала года

Наиболее популярными внутренними маршрутами стали Москва, Калининград, Казань, Сочи и Новосибирск. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия аэропорт «Пулково» продемонстрировал значительные результаты, обслужив почти 9,4 миллиона пассажиров. Внутренние авиалинии перевезли более 7 миллионов человек, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Наиболее популярными внутренними маршрутами стали Москва, Калининград, Казань, Сочи и Новосибирск. Международные направления возглавили Стамбул, Анталья, Минск, Ташкент и Шарм-эль-Шейх.

- За этот период маршрутная сеть Пулково пополнилась новыми рейсами в Касабланку, Шымкент и Анкару, - отметили в пресс-службе комитета.

Агентство внешнего транспорта, подчиняющееся Комитету по транспорту, обеспечило стабильную работу пяти посадочных площадок санитарной авиации при городских медицинских учреждениях. За полугодие было выполнено 70 взлетов и посадок.

За первое полугодие было выдано 114 разрешений на использование воздушного пространства в границах Петербурга для полетов, авиационных работ, парашютных прыжков и подъемов привязных аэростатов.