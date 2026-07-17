Асфальт обновят на Светлановском проспекте от Тихорецкого до Суздальского

Ремонт проезжей части планируют завершить до 9 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Дорожные службы продолжают работы на Светлановском проспекте. В этот раз специалисты обновили участок от Тихорецкого до Суздальского проспектов, протяжённостью 4 километра. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

На данный момент специалисты уже завершили перестановку бортовых камней и ремонт люков колодцев, приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия. Впереди - укладка асфальтобетонного покрытия, локальный ремонт тротуаров, нанесение разметки и восстановление дорожного благоустройства.

- Ремонт проезжей части планируют завершить до 9 августа. После окончания работ будут сняты ограничения движения, - рассказал руководитель проекта Иван Попов.

Все работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».