Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПетербургская стройка17 июля 2026 4:11

Асфальт обновят на Светлановском проспекте от Тихорецкого до Суздальского

На данный момент специалисты уже завершили перестановку бортовых камней
Маргарита СУРИНА
Ремонт проезжей части планируют завершить до 9 августа.

Ремонт проезжей части планируют завершить до 9 августа.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Дорожные службы продолжают работы на Светлановском проспекте. В этот раз специалисты обновили участок от Тихорецкого до Суздальского проспектов, протяжённостью 4 километра. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

На данный момент специалисты уже завершили перестановку бортовых камней и ремонт люков колодцев, приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия. Впереди - укладка асфальтобетонного покрытия, локальный ремонт тротуаров, нанесение разметки и восстановление дорожного благоустройства.

- Ремонт проезжей части планируют завершить до 9 августа. После окончания работ будут сняты ограничения движения, - рассказал руководитель проекта Иван Попов.

Все работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».