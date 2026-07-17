Полиция поймала молодого наркодилера и накрыла нарколабораторию под Кронштадтом

Возбуждено уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранители накрыли нарколабораторию в Кронштадтском районе. Полиция задержала 21-летнего жителя ДНП «Брусничное» Ломоносовского района. На даче у молодого человека нашли целый наркоцех. В итоге силовики изъяли 27 контейнеров с запрещенным веществом весом в два кило, прекурсоры, химические реактивы, лабораторную посуду, весы, оборудование для производства веществ и защитную экипировку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Исследование одного из контейнеров показало, что в нем находились наркотические вещества массой 492,4 грамма. Остальное вещество отправят на экспертизу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Полиция выясняет, были ли у него соучастники, и ищет другие аналогичные эпизоды запрещенной деятельности.