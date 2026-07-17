12-летняя девочка, убитая в Ленобласти, несколько часов оставалась живой

Мехнин на допросе заявил, что перепутал девочку с женщиной перед тем, как на нее наброситься. Фото: личная страница ВКонтакте

Стали известны новые подробности гибели 12-летней Миланы, тело которой нашли в СНТ «Захожье-2» в Тосненском районе Ленинградской области. Как сообщает 78.ru, после нападения девочка еще несколько часов оставалась живой.

По предварительным данным, причиной смерти стали переохлаждение и множественные ножевые ранения.

Трагедия произошла после того, как школьница отправилась собирать лисички на опушке леса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка шла по проселочной дороге, после чего она исчезла. На следующий день ее тело обнаружили в лесном массиве.

По подозрению в убийстве задержан местный житель Мехнин - предприниматель, проживавший в СНТ. По версии следствия, мужчина нанес ребенку не менее 29 ножевых ранений, а также пытался задушить девочку лямкой от рюкзака.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.