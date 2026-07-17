В четырех районах Петербурга ограничат транспортное движение с 21 июля

В Московском районе ограничения продлятся до ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

ГАТИ предупредило петербуржцев об ограничениях движения транспорта в связи с ремонтными и строительными работами в различных районах города. Так, в Адмиралтейском районе с 21 по 22 июля будет ограничено движение по Рузовской улице от Загородного до Клинского проспекта из-за ремонта инженерных сетей.

- В Выборгском районе с 20 июля по 4 августа движение транспорта ограничат у дома 3, корпус 1, литера А на Выборгском шоссе из-за ремонта трамвайных путей. Также напоминаем, что до 8 августа ограничено движение по проспекту Луначарского в районе Выборгского шоссе, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Калининском районе с 27 июня по 17 августа на улице Жукова будет проводиться ремонт дорожного покрытия. В связи с этим с 21 по 30 июля ограничат движение на улице Жукова от Чугунной до Чичуринского переулка и от Феодосийской до Кондратьевского проспекта. Участок между Чугунной улицей и Чичуринским переулком будет полностью закрыт для движения. С 19 июля по 2 августа ограничат движение по проспекту Мечникова от Лабораторного проспекта до Пискарёвского проспекта.

С 3 по 31 июля в Красносельском районе на Петергофском шоссе будет проходить ремонт дорожного покрытия. С 21 по 22 июля и с 27 по 28 июля движение транспорта закроют на 2-й Комсомольской улице и улице Пионерстроя в районе Петергофского шоссе. Также напоминаем, что с 3 по 31 июля ограничено движение по Петергофскому шоссе от проспекта Маршала Жукова до Санкт-Петербургского шоссе.

В Московском районе с 21 июля по 1 ноября из-за строительства надземного пешеходного перехода на Пулковском шоссе от улицы Струве до Орбитальной улицы будет ограничено движение транспорта и в Невском районе с 20 по 29 июля ограничат движение на улице Ольги Берггольц от дома 42 до Уездного проспекта и на Уездном проспекте от улицы Ольги Берггольц до Карабенина переулка из-за реконструкции инженерных сетей.