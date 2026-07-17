Женщина пыталась незаметно провести наркотики из Чехии в Петербург и попалась

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. Фото: ФТС России

Партию запрещенных веществ обнаружили в чемодане у женщины, прилетевшей из Чехии в Петербург. Наркотики обнаружили в багаже при проверке. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России. Таможенники заметили странное поведение пассажирки и решили провести дополнительный досмотр ее чемодана.

- В чемодане обнаружили две трубки с […] следами и зип-пакеты с веществом среди предметов, похожих на жевательную резинку, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина призналась, что давно употребляет наркотики и приобрела запрещенное вещество в Чехии через интернет-магазин в мессенджере Telegram. Она сама сообщила об этом правоохранителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что полиция поймала молодого наркодилера и накрыла нарколабораторию под Кронштадтом.