Стало известно, как проходил «Казачий сполох», после которого детям стало плохо в Петербурге

Детей госпитализировали после того как им стало плохо на платформе в метро. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох» на хуторе «Приморский», после которого нескольким юнармейцам стало плохо в петербургском метро, рассказали, как проходило мероприятие. Об этом сообщает 78.ru.

По словам члена отряда «Юнармии “Авангард”» Весны Стешиной, соревнования проводились в штатном режиме, а участники были обеспечены всем необходимым.

- В спокойном режиме группы перемещались по станциям. В течение всего мероприятия у всех участников был неограниченный доступ к воде. Все были в головных уборах, потому что как минимум это обязательный элемент формы на территории мероприятия, - рассказала Весна Стешина.

Она отметила, что на протяжении всего этапа на площадке дежурила бригада скорой медицинской помощи.

Соревнования продолжались около четырех часов. Для участников организовали горячее питание: гречневую кашу, сладкие пирожки и чай.

По словам представителя «Юнармии», во время проведения игры никаких происшествий не произошло, а жалоб на самочувствие от детей не поступало.

Напомним, после завершения соревнований юнармейцы спустились на станцию метро «Пионерская», где нескольким детям стало плохо. Подростков госпитализировали, причины ухудшения их состояния устанавливаются.