Мужчина должен выплатить денежную компенсацию сбитому мальчику. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина заплатит 700 тысяч рублей за сбитого подростка на самокате у школы в Петербурге. Инцидент произошел в марте прошлого года, когда мужчина на электросамокате сбил 15-летнего мальчика на тротуаре у дома 8 на Новоладожской улице. После чего он просто уехал, не оказав помощь школьнику. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу.

- Подростку был причинен вред здоровью средней тяжести. Суд установил, что после инцидента мальчик испытывал физические и моральные страдания, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Госавтоинспекция привлекла водителя электросамоката к ответственности. Прокурор Петроградского района подал в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей с виновного.

Требования прокурора были удовлетворены.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что женщина пыталась незаметно провести наркотики из Чехии в Петербург и попалась.