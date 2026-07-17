Собака, упавшая в мазут в Петербурге, умерла в ветклинике после спасения волонтерами

Для очистки животного потребовались значительные объемы моющих средств и крахмала. Фото: t.me/koshkispas

Вечером 15 июля в Петербурге волонтеры выехали на помощь собаке, попавшей в беду – животное увязло в мазуте на территории одной из ТЭЦ. Пса удалось вытащить из ямы токсичного вещества, однако, все закончилось печально – выжить собака не смогла. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на волонтеров «Кошкиспас».

- Для очистки животного потребовались значительные объемы моющих средств и крахмала. Собаку стригли и тщательно отмывали под наркозом. Через четыре часа после начала процедур ее поместили в клетку и доставили в ветеринарную клинику, - рассказали волонтеры.

Несмотря на все усилия ветеринаров, спасти животное не удалось. Утром волонтеры сообщили, что собака скончалась из-за сильного отравления. Представители службы «Кошкиспас» также выразили благодарность сотрудникам ТЭЦ за оперативную помощь и неравнодушие.