Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о Вооруженных силах РФ

Мужчину подозревают в распространении ложной информации о действиях. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известного блогера Илью Ремесло задержали 17 июля в Петербурге. Мужчину подозревают в распространении ложной информации о действиях ВС РФ. Как сообщила пресс-служба ТАСС, адвокат Ильи Ремесло, Сергей Бадашмин, подтвердил информацию о задержании.

- Его (блогера) доставят в Москву для выбора меры пресечения, - рассказал Бадашмин.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пережившая выстрел в лицо блогер из Петербурга заявила о домогательствах со стороны сына главного ортопеда РСФСР. По словам блогерши и активистки Дарьи Мухиной, шесть лет назад она стала жертвой домогательств со стороны врача-остеопата Владимира Андрианова-младшего - сына бывшего главного детского ортопеда РСФСР. В июне 2026 года 50-летний медик был задержан и отправлен в СИЗО по обвинению в развратных действиях в отношении другой несовершеннолетней пациентки.