Новые электрички серии ЭП2ДМ до Сестрорецка получили название «Скворец»

В голосовании также участвовали другие варианты для названия электрички. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

РЖД объявила о новых именах для серий электропоездов ЭП2ДМ и ЭП2Д. Теперь поезда, которые курсируют по маршруту «Сестрорецк – Финляндский вокзал», будут называться «Скворец». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

- Имя для поездов было выбрано путем голосования среди пассажиров. В голосовании также участвовали другие варианты, но «Скворец» набрал 33,6 процента голосов и обошел такие названия, как «Грач», «Лазоревка» и «Королек», - рассказала в пресс-службе железной дороги.

Для электропоездов серии ЭП3Д, которые работают на маршрутах от Поволжья и юга страны до Дальнего Востока, россияне выбрали название «Зарянка». Этот вариант набрал 32,5 процентов голосов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы могут поучаствовать в голосовании и выбрать имя для электрички ЭП2ДМ. С октября 2026 года поезд ЭП2ДМ будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург - Сестрорецк.