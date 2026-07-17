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НовостиОбщество17 июля 2026 11:20

Специалисты завершили на 50 процентов ремонт на тепломагистрали в Московском районе

На данный момент проложено 1760 метров новых труб
Маргарита СУРИНА
Работы планируется завершить до осени. Фото: gov.spb.ru

Работы планируется завершить до осени. Фото: gov.spb.ru

Специалисты в Московском районе проводят реконструкцию тепломагистрали «2-я Южная». Этот участок является важной частью системы теплоснабжения. На данный момент проложено 1760 метров новых трубопроводов на участке от Новоизмайловского проспекта до улицы Кубинской. Это более половины от общей протяженности магистрали, которая составляет 2782 метра. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике.

- Работы проводятся поэтапно. Специалисты монтируют временные и постоянные тепловые сети, чтобы минимизировать неудобства для жителей. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершает устройство последнего участка временной сети, где осталось проложить около 330 метров труб. Работы планируется завершить до осени, после чего начнется обновление постоянной сети, - уточнили в пресс-службе комитета.

Реконструкция планируется завершить в IV квартале 2029 года. В результате будут обеспечены надежным теплоснабжением 305 зданий, включая жилые дома, медицинские учреждения и детские сады.