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НовостиДом. Семья17 июля 2026 11:48

Ленинградский зоопарк призвал посетителей не фотографироваться с животными у входа

Возле учреждения появились фотографы с животными, которые никак не связаны с зоопарком
Маргарита СУРИНА
Ленинградский зоопарк призывает посетителей не пользоваться услугами фотографов.

Ленинградский зоопарк призывает посетителей не пользоваться услугами фотографов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградский зоопарк призвал посетителей не фотографироваться с животными у входа. Как уточнили в пресс-службе зоопарка, у входа в учреждение появились фотографы с животными, которые никак не связаны с зоопарком, а их деятельность не была одобрена администрацией.

- Животные, с которыми предлагают сделать фото или покатать посетителей, не находятся под наблюдением специалистов зоопарка. Полученные фотографами средства не поступают в бюджет учреждения, - отметили в пресс-службе зоопарка.

Сотрудники зоопарка обращают внимание на то, что условия содержания животных у фотографов могут быть ненадлежащими. Птицы, рептилии и звери часто весь день проводят на привязи, подвергаясь воздействию солнца и дождя.

Ленинградский зоопарк призывает посетителей не пользоваться услугами фотографов с животными и не поддерживать жестокое обращение с животными.