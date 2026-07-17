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НовостиОбщество17 июля 2026 11:49

Состоятельный кормилец: Сябитова объяснила, почему мужчина с ипотекой считается завидным женихом

Сваха Сябитова: Мужчины с ипотекой расцениваются как состоятельные кормильцы
Анна ГРЕНЬ
Телеведущая считает, что ипотека - это просто "время сейчас такое для молодежи".

Телеведущая считает, что ипотека - это просто "время сейчас такое для молодежи".

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Ипотека характеризует мужчину как хорошего кормильца, заявила телеведущая и самая известная сваха России Роза Сябитова в интервью сетевому изданию «Абзац». Конечно, традиционно мужчина «должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево», но если «дом» из перечисленного находится в ипотеке, мужчина все равно воспринимается как состоятельный защитник, способный обеспечить жену и детей в любых обстоятельствах.

- Мужчина во все времена - а мы живем в традиционной России, где геном передает родовую программу из поколения в поколение - обязан выглядеть состоятельным, являться таковым и обладать бойцовскими качествами. Последнее означает, что, если что-то случится, он будет способен все вернуть, а значит, будет достойным кормильцем, - считает Сябитова.

А то, что квартира в ипотеке - это просто «время такое для молодежи», но само наличие жилья характеризует мужчину как хорошего кормильца.