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НовостиОбщество17 июля 2026 11:49

В России зафиксированы первые случаи использования ИИ на ЕГЭ

Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев
Степан СТЕПАНОВ
Рособрнадзор впервые выявил попытку использовать ИИ на ЕГЭ.

Рособрнадзор впервые выявил попытку использовать ИИ на ЕГЭ.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России подводят итоги ЕГЭ. И кроме хороший новостей (во многих городах установлены рекордные результаты экзамена, - примеч.Ред.), есть и тревожные. Так, в Рособрнадзоре заявили, что в ходе сдачи ЕГЭ-2026 выявлена первая попытка использовать ИИ. Причем, не одним человеком, а большим количеством выпускников. Об этом на пресс-конференции заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как сообщает Moika78.ru, глава ведомства подчеркнул, что если сейчас не начать предпринимать в этом направлении меры, то в будущем это может обернуться серьезной проблемой.

Также Анзор Музаев сообщил, что часть нарушений на ЕГЭ зафиксировала нейросеть - с помощью так называемого машинного зрения.

- Если в 2020 году искусственный интеллект выявил 21 нарушение на ЕГЭ, в 2021 году - 137, то уже в 2026 их было 803, - подчеркнул Музаев.

Глава Рособрнадзора пояснил, что нейросеть выставляет метку о нарушении, а вот уже дальше каждый случай проверяют живые люди - модераторы. Они же в итоге решают судьбу каждого выпускника.

- С ЕГЭ в 2026 году без права пересдачи удалили 917 учеников, большую часть - за шпаргалки, - рассказал Музаев.