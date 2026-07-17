В России зафиксированы первые случаи использования ИИ на ЕГЭ

Рособрнадзор впервые выявил попытку использовать ИИ на ЕГЭ. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России подводят итоги ЕГЭ. И кроме хороший новостей (во многих городах установлены рекордные результаты экзамена, - примеч.Ред.), есть и тревожные. Так, в Рособрнадзоре заявили, что в ходе сдачи ЕГЭ-2026 выявлена первая попытка использовать ИИ. Причем, не одним человеком, а большим количеством выпускников. Об этом на пресс-конференции заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как сообщает Moika78.ru, глава ведомства подчеркнул, что если сейчас не начать предпринимать в этом направлении меры, то в будущем это может обернуться серьезной проблемой.

Также Анзор Музаев сообщил, что часть нарушений на ЕГЭ зафиксировала нейросеть - с помощью так называемого машинного зрения.

- Если в 2020 году искусственный интеллект выявил 21 нарушение на ЕГЭ, в 2021 году - 137, то уже в 2026 их было 803, - подчеркнул Музаев.

Глава Рособрнадзора пояснил, что нейросеть выставляет метку о нарушении, а вот уже дальше каждый случай проверяют живые люди - модераторы. Они же в итоге решают судьбу каждого выпускника.

- С ЕГЭ в 2026 году без права пересдачи удалили 917 учеников, большую часть - за шпаргалки, - рассказал Музаев.