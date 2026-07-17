В Петербурге школьнику выплатили полмиллиона рублей за нападение ротвейлера

Школьник получил перелом после нападения ротвейлера в гостях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поход юного петербуржца в гости к однокласснику закончился ссорой на всю оставшуюся жизнь. На мальчика внезапно напала хозяйская собака. Ротвейлер укусил ребенка за плечо до такой степени, что он получил перелом кости. Родители пострадавшего сразу же обратились в прокуратуру Невского района Санкт-Петербурга. Известно, что ЧП случилось еще в ноябре 2025 года, но решение по делу вынесено сейчас. - Кроме физических увечий, школьник заработал психологическую травму: при виде собак он теперь испытывает страх, - цитирует пресс-службу прокуратуры Moika78.ru.

По иску прокурора в пользу ребенка взыскано 500 тысяч рублей с владельца собаки в качестве компенсации морального вреда.