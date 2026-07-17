Поезда из Петербурга в Челябинск и Тюмень изменили расписание из-за непогоды

Поезда из Петербурга в Пермский край изменят расписание 17 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба ФПК уведомила пассажиров об изменении в расписание некоторых поездов, следующих из Санкт-Петербурга в Пермский край, где свирепствовала непогода. Как сообщает Moika78.ru, ссылаясь на ведомство, в регионе из-за ливней произошла деформация железнодорожных путей. Сейчас там ведутся восстановительные работы.

Известно, что состав поезда №74 из Северной столицы в Тюмень отправится с вокзала не раньше 01:30 18 июля - задержка составит 11 часов (по расписанию он должен был тронуться 17 июля в 13:45). А поезд №150 поедет из Петербурга в Челябинск 18 июля в 01:40 (вместо 17 июля 14:20). И третий поезд, которого коснутся изменения - состав № 73, следующий из Тюмени в Петербург. Он отправится не ранее 17:00 17 июля.