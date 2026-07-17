Футбольный эксперт назвал потенциального победителя чемпионата мира по футболу 2026

В финале встретятся сборная Испании и команда Аргентины. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года состоится уже в это воскресенье, 19 июля. У Испании есть все шансы на победу в ЧМ, считает спортивный эксперт Анатолий Горсков. В финале испанцы встретятся на поле с командой Аргентины. Преимущество Испании, по мнению эксперта, в том, что команда не дает соперникам возможности принимать мяч, разбегаться и навязывать свою игру, пишет Абзац.

- Умение играть в позиционное нападение и дорожить мячом – это одно из главных преимуществ Испании против Аргентины, - поделился с сетевым изданием Горсков. - Если Испания сыграет так, как они играли с Португалией и Францией, им хватит физики. У них многое построено на тотальном прессинге и, если у них хватит физики на весь матч, они победят.

Но Аргентина, в свою очередь, выделяется мощным командным духом. И несмотря на то, что испанцы демонстрирует сильную игру, в тактике эти сборные равноценны.