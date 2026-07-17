Названы простые способы отказаться от мяса

Прежде, чем стать вегетарианцем, проконсультируйтесь с врачом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мире становится все больше вегетарианцев, и если вы решили к ним присоединиться, рассказываем, как это сделать. Но в первую очередь хотелось бы напомнить, что это серьезный шаг, после которого организм начнет перестройку. «Общественная Служба Новостей» составила памятку для тех, кто задумался об отказе от мяса. Начнем с того, что смена рациона должна происходить постепенно.

- Мясо - это источник энергии, в котором есть полный набор незаменимых аминокислот. И если из стандартной порции убрать, допустим, стейк, оставив пустое место, организм начнет бунтовать. Что это значит? Вы быстро начнете чувствовать слабость, вас будет одолевать чувство голода, в конце концов, тело начнет «поедать» само себя.

Специалисты советуют сначала убрать из рациона жирную свинину и все переработанные продукты - сосиски, колбасы, паштеты из магазинов. Замените это все на курицу, индейку или рыбу. Так вы снизите нагрузку на печень и сосуды. Но самым сложным этапом будет отказ от птицы. И самое главное. Если вы решили не есть животный белок дольше двух месяцев, обязательно сходите на консультацию к доктору и сдайте анализы, проконсультируйтесь с разными специалистами.