Медики Карелии спасли беременную и ее ребенка после массового ДТП

Ребенок родился недоношенным, его состоянием сейчас плотно занимаются врачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медики Карелии спасли попавшую в массовое ДТП беременную женщину из Мурманской области. Женщина была на 33-й недели беременности. Авария с участием трех машин произошла в республике вечером 12 июля, пишет b-port.com. Пострадали четыре пассажира из Мурманской области, в том числе трое несовершеннолетних.

Одна из пострадавших - 32-летняя беременная северянка - попала в больницу с сочетанной травмой. Ее состояние осложнялось большим сроком беременности, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Во время осмотра медики обнаружили признаки разрыва рубца на матке, из-за чего ради спасения жизни матери и ребенка было принято решение о кесаревом сечении. Операция прошла успешно, мать и ребенок выжили.

- Недоношенного мальчика весом 2580 граммов и ростом 46 сантиметров транспортировали в перинатальный центр. Он получает все необходимое лечение, - уточняют в информагентстве.