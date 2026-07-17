Диетолог Дианова: Формула долголетия включает три овоща и два фрукта в день

Два фрукта в день позволяют получить организму витамин С, антоцианы и природные сахара. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в интервью Общественной службе новостей рассказала, почему человеку необходимо употреблять овощи и фрукты каждый день.

- Витамины, минералы и антиоксиданты снижают системное воспаление, укрепляют иммунную систему и помогают организму бороться с окислительным стрессом. Клетчатка улучшает состав микробиоты кишечника, а фитонутриенты замедляют процесс возрастных изменений в тканях и сосудистой стенке, - прокомментировала врач.

Но как решить, какие овощи и фрукты употреблять. В каком количестве и насколько часто? На эти вопросы Дианова отвечает просто - главное - сохранять баланс. Это ключевой момент этой формулы.

- Три овоща в день, разнообразных по цвету и виду, обеспечивают организм бета-каротином, ликопином и флавоноидами. Два фрукта позволяют получить витамин С, антоцианы и природные сахара, которые дают энергию без резких скачков глюкозы в крови, – пояснила диетолог.

Специалист отмечает, что переход на преимущественно растительное питание дает организму комплексный терапевтический эффект, подтвержденный международными ассоциациями диетологов

- Но одного питания недостаточно, - подчеркивает Дианова. - Разнообразный сбалансированный рацион в сочетании с физической активностью, правильным отдыхом и отказом от вредных привычек - вот истинная формула активного долголетия.