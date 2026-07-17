Психотерапевт Фомин: Зумеры идут в церковь, так как это одно из самых одиноких поколений

Церковь стала опорой для зумеров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Практикующий психолог и психотерапевт Евгений Фомин поделился своими наблюдениями относительно зумеров. В частности, специалист отметил, что представители первого цифрового поколения (1997-2012 годы, - примеч.Ред.) все чаще отказываться от экспертов в области ментального здоровья и обращаются к церкви.

- Экзистенциальный кризис зумеров глубже. На вопросы: «Зачем я живу?», «В чем моя ценность?», «Как вынести несправедливость мира?» психолог может ответить техниками самопринятия, а священник - многовековой духовной традицией и концепцией предназначения души, - рассказал эксперт Общественной службе новостей.

Кроме того, добавляет Фомин, классический психолог, как правило, безоценочен и не скажет, допустим, «Это грех, а это добродетель». - Выросшие в мире меняющейся морали и релятивизма, многие зумеры испытывают колоссальную неопределенность и усталость. Им нужна точка опоры, четкая система координат, понятия добра и зла», - пояснил Фомин. - И психология для них перестала быть сакральным знанием. Она, скорее, стала частью массовой культуры, со своими абьюзивными коучами, инфоцыганами и токсичным позитивом.

И если поход к психологу как правило коммуникация «тет-а-тет», то визит к священнику часто вписан в жизнь общины.

- После беседы можно остаться на чаепитие, помочь при храме, получить бескорыстную помощь от незнакомых людей. Зумеры - одно из самых одиноких поколений, и запрос на принадлежность к чему-то большему, чем они сами, стоит очень остро, - заключил спикер.