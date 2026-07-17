Капитану катера предъявили обвинение в травмировании подростка в Финском заливе

Работы велись с грубыми нарушениями. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге предъявили обвинение 22-летнему капитану катера, на котором тяжело пострадал подросток. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

- Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем тяжкий вред здоровью. В результате происшествия тяжело пострадал 17-летний парень, он до сих пор находится в коме, - уточнили следователи.

По версии следствия, 7 июля обвиняемый по просьбе знакомого буксировал понтон от Шкиперского канала Василеостровского района к Центру водно-моторного спорта. Работы велись с грубыми нарушениями: у капитана не было разрешений от Службы контроля судоходства, сам катер не был приспособлен для буксировки плавучих объектов, а на буксируемом понтоне не должно было находиться людей, но подросток там стоял.

В ходе движения от судна оторвался кнехт – металлическая деталь для швартовки, вместе с буксировочным тросом. Она ударила парня по голове. Травма оказалась тяжелейшей – открытая черепно-мозговая, с повреждением глаза и костей черепа. Юношу экстренно госпитализировали, врачи несколько дней борются за его жизнь.