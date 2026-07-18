Синоптик Леус: в Петербурге сегодня до +29°, без дождей и давление ниже нормы

Сегодня Петербурге ждет жаркая погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня на погоду в Северной столице повлияет северо-западная периферия обширного барического максимума – гигантского антициклона, который работает как тепловой купол. Он заблокирует осадки и позволит воздуху прогреться значительно выше климатической нормы. В такой ситуации в регионе ожидается небольшая облачность, но дожди обойдут стороной. При этом температура зафиксируется высокая.

– Температура воздуха +27…+29°, в Ленинградской области +24…+29°. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы, – уточнил синоптик Михаил Леус.

В воскресенье антициклон начнет разрушаться. Днем пройдут кратковременные дожди, которые принесут долгожданную прохладу. Ночью столбики термометров покажут +18…+20°, днем – +23…+25°.