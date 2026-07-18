В Петербурге задержали хулиганов, распылявших перцовые баллончики в прохожих

Хулиганы распыляли перцовые баллончики в лица прохожих. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Приморского района задержала двух молодых людей, устроивших серию нападений на прохожих. Ранним утром 17 июля в отдел поступило сразу несколько заявлений: на Богатырском и Коломяжском проспектах неизвестные распыляли в лицо прохожим содержимое перцовых баллончиков.

В одном из случаев злоумышленники не ограничились аэрозолем – после распыления потерпевшему нанесли удар по лицу. Оперативники провели комплекс розыскных мероприятий и вышли на след подозреваемых. У дома 11 по Комендантскому проспекту задержали двух фигурантов – 22 и 21 года.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– В отношении задержанных составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Они помещены в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мотивы хулиганов пока не раскрываются. Если действия квалифицируют по уголовной статье, наказание может оказаться серьезнее административного ареста.