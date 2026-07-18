В Ленобласти 67-летний мошенник обманул пенсионерку на 140 тысяч рублей

67-летний мошенник снял все сбережения пенсионерки. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвой которого стала 85-летняя женщина из Шлиссельбурга. Злоумышленник убедил пенсионерку передать ему банковскую карту и сообщить ПИН-код – якобы для размена иностранной валюты перед закупкой товара. Как только карта оказалась у него в руках, с нее тут же списали 140 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оперативники вычислили подозреваемого и задержали его у дома 85 по Невскому проспекту. Им оказался 67-летний мужчина.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Сейчас с ним работают следователи. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Полиция не исключает, что задержанный может быть причастен к аналогичным эпизодам