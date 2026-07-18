В Кудрово девушка расстреляла мужчину из травмата во время ссоры в парке

Ссора быстро переросла в побои стрельбу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В парке «Оккервиль» в Кудрово 11 июля разгорелся конфликт, который закончился стрельбой. 25-летняя местная жительница во время ссоры избила мужчину, а затем достала травматический пистолет и выстрелила. Пострадавшего с множественными травмами и ранением отвезли в больницу, врачи оказали ему необходимую помощь.

Полиция быстро установила личность нападавшей и задержала ее. Возбуждено уголовное дело по тяжелой статье – умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Возбуждено уголовное дело по пункту «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Это означает, что девушка проведет ближайшие двое суток в камере – пока суд не решит, отправлять ли ее в СИЗО. Сейчас оперативники выясняют, что именно послужило причиной конфликта и был ли пистолет зарегистрирован.